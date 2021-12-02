Лавров заявил о разрушении архитектуры стабильности в Европе

Глава МИД Лавров: в Европе в ближайшее время могут появиться ракеты США средней дальности

В Европе в ближайшее время могут появиться ракеты США средней дальности. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается... Вот-вот на территории Европы могут появиться американские ракеты средней дальности», — отметил дипломат.

Ранее глава МИД России потребовал от НАТО гарантий нерасширения к границам России. По словам министра, Москва в контактах с США и их партнерами будет настаивать на том, чтобы члены НАТО не угрожали безопасности страны. Он также потребовал, чтобы западные страны трансформировали «правильные слова» в долгосрочные юридические гарантии.