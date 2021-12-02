Юрист перечислил необходимые действия при обнаружении повреждений на машине

Ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, что делать, если машину, которая стояла во дворе, повредили. Необходимые действия после обнаружения автомобиля он перечислил агентству «Прайм».

По словам эксперта, нужно обязательно вызвать сотрудника ГИБДД, зафиксировать повреждения на фото, опросить возможных очевидцев, соседей и обратиться в управляющую компанию за записями с камер видеонаблюдения. «Вопрос поиска человека или машины, повредившей заявителя, является первостепенным, поскольку спустя три месяца ГИБДД может закрыть дело, а убытки получится возместить только при условии наличия КАСКО», — добавил эксперт. При подозрениях, что машину повредили дети, следует обращаться к участковому, отметил он.

Если сумма ущерба составит больше пяти тысяч рублей, то это можно квалифицировать как уголовно наказуемое преступление по статье 167 Уголовного кодекса «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» с лишением свободы сроком до пяти лет, сказал Уткин.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян о скрытых патрулях ГИБДД. По его словам, сотрудники ДПС по закону имеют полномочия и права на ведение такого патрулирования. Он пояснил, что полицейские могут использовать обычную гражданскую машину, которая ничем не выделяется из общего потока.