Женщина километр гналась за похитившим ее сына леопардом и спасла ребенка

Мать голыми руками отбила сына у напавшего на них леопарда

Жительница индийской деревни Бариджхариа, штат Мадхья-Прадеш, почти километр гналась за похитившим сына леопардом и спасла ребенка, голыми руками отбив его у хищника. Об этом сообщает Jagran.

Киран Баига вместе с тремя детьми разжигала костер возле собственного дома, чтобы обогреться. Неожиданно сзади на семью напал леопард. Хищник схватил восьмилетнего Рауля в зубы и побежал в направлении леса. Мать мальчика погналась за ним.

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Пробежав около километра, животное остановилось в лесу и село, сжимая ребенка когтями. Индианка бросилась на леопарда и голыми руками отбила у него сына. Женщина обняла мальчика и хотела убежать, но, как только леопард отпустил добычу, он опять бросился на людей. Индианка схватила лапу большой кошки и сильно сжала ее.

К этому моменту на помощь прибежали жители деревни. Услышав шум, леопард скрылся.

Баига потеряла сознание и была госпитализирована. Женщину и ее сына лечат от полученных травм. Состояние пострадавших удовлетворительное.

«Мы живем в буферной зоне тигрового заповедника, и подобные случаи происходят каждый день. Здесь часто встречаются леопарды и медведи, и, чтобы спастись, приходится убегать. После нашего случая страх встречи с дикими животными усилился», — рассказала Баига.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Мумбаи неподалеку от леса Аари на 55-летнюю женщину напал леопард во дворе ее дома. Однако индианка не растерялась и отбилась от животного с помощью трости.

