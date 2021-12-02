Владельцы «Листвяжной» заявили Путину о готовности понести наказание за аварию

Владельцы «Листвяжной» заявили президенту Путину, что готовы ответить за ЧП на шахте

Глава совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев и гендиректор компании Геннадий Алексеев заявили президенту России Владимиру Путину о готовности понести наказание за аварию на кемеровской шахте «Листвяжная». Об этом сообщает РБК.

После вопроса президента, следит ли совет директоров за сферой безопасности, Федяев ответил, что компания не экономила на средствах защиты.

«Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул. Я готов понести любую ответственность», — заявил он.

В свою очередь, Алексеев сказал, что официальные отчеты предприятия содержали в себе кажущуюся стабильность. Он также заявил, что приносит свои извинения и готов понести наказание.

Ранее Путин указал на вину со стороны руководства шахты за гибель сотрудников. По его словам, причиной трагедии стало отсутствие контроля.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате ЧП погиб 51 человек, в числе которых были спасатели. По последним данным, пострадали 99 человек. 2 декабря на шахте восстановили поисковые работы, которые были приостановлены из-за сложной газовой обстановки.