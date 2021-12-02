Путин указал на вину руководства шахты «Листвяжная» за гибель cотрудников

Причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства. На его вину указал президент России Владимир Путин во время совещания, посвященного ситуации в угольной отрасли Кузбасса, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» на YouTube.

Кроме того, по словам главы государства, причиной ЧП стало сокрытие фактов загазованности шахты. Результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались, добавил российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил, что переработки и условия, вынуждающие сотрудников рисковать жизнью являются причинами аварий на российских шахтах. Он отметил. что, согласно трудовому законодательству, условно-постоянная часть включает в себя оплату по сдельным расценкам, в том числе сдельный приработок.

Взрыв в шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел утром 25 ноября. В результате ЧП погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последней информации, пострадали 99 граждан: госпитализированы 16 человек, лечатся амбулаторно — 83.

