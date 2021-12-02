Путин перечислил причины аварий на российских шахтах

Переработки, условия, вынуждающие сотрудников рисковать жизнью являются причинами аварий на российских шахтах. Их перечислил глава государства Владимир Путин во время совещания, посвященного ситуации в угольной отрасли Кузбасса, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» на YouTube.

По его словам, согласно трудовому законодательству, условно-постоянная часть включает в себя оплату по сдельным расценкам, в том числе сдельный приработок. Помимо этого, она включает доплаты, устанавливаемые к тарифным ставкам и месячным окладам за работу во вредных условиях, что служит стимулом для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности.

«А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 год», — подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло из-за целого ряда нарушений техники безопасности. К настоящему времени власти региона уже поручили ответственным органам проверить все шахты в области, добавил он.