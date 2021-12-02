В Луганске заметили признаки готовящегося наступления украинской армии

В ЛНР положение на линии соприкосновения с Украиной назвали «затишьем перед бурей»

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заметили признаки готовящегося наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рассуждая на эту тему, бывший официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «России 24» заявил, что украинцы на линии соприкосновения изменили характер ведения обстрелов с целью расчистить участки фронта для наступления.

«Сейчас обстрелы идут в тех местах, где раньше никогда подобного не было. Делают "иголочные уколы", чтобы распылять наши силы и средства. Такие операции обычно проходят перед наступлением», — оценил военный эксперт новую тактику украинской армии.

Марочко также отметил, что общее количество обстрелов в окрестностях Луганска в последние дни существенно сократилось. Он назвал такое положение дел «затишьем перед бурей».

Главным признаком готовящегося наступления эксперт назвал количество сил ВСУ по сравнению с количеством войск самообороны Донбасса — Марочко подчеркнул, что для наступающих частей необходим численный перевес над обороняющимися минимум в три раза.

1 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России заметила, что в районе конфликта Киев сосредоточил до половины состава ВСУ. Это около 125 тысяч солдат.