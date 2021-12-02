Лукашенко рассказал о внешнем управлении Украиной

На сегодняшний день Украина находится под внешним управлением. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости.

Он рассказал о внешнем руководстве соседней республикой и обвинил украинские власти в саботаже его инициатив по урегулированию конфликта в Донбассе. «Встает вопрос: почему? Потому что они не управляли тогда, а тем более сейчас, своей страной», — объяснил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что он был вовлечен в происходящее на Украине не по своей воле, а с подачи своих украинского и российского коллег. При этом белорусский президент отметил, что уже тогда понимал, что в Минске будет «жарко».

Лукашенко добавил, что намерен быть с теми, «кто хочет спасти Украину и не превратить ее в очаг агрессии» против «братской России» и «еще более братской Белоруссии».

В интервью белорусский президент также заявил, что в случае российско-украинской войны Минск будет в «теснейшей связке» с Москвой, а сам он никогда не перейдет на сторону происходящего на Украине «националистического угара».