Лукашенко пообещал отдать России «последнее зерно»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики развивать сотрудничество с Россией по широкому спектру направлений. Об этом он высказался на встрече с губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным, передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил о единстве народов двух стран и пообещал, что при необходимости Белоруссия сможет оказать России любую помощь в сельском хозяйстве. «Последнее зерно отдадим, суперэлитное», — сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что российско-белорусское сотрудничество базируется на хорошем фундаменте межнациональных отношений и не зависит от действий западных стран. «В последнее время говорят: "Как-то они активизировались, Запад к этому сподвиг". Ничего подобного. Мы начали выстраивать наши отношения еще в 1990-е годы, когда подписали соглашение о союзничестве Белоруссии и России», — отметил президент.

Ранее во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным Лукашенко оценил развитие отношений Москвы и Минска и заявил, что сейчас в их взаимодействии «не чувствуется каких-то подспудных течений». Он добавил, что очень рад такому развитию событий, и призвал сохранять «цивилизацию, которая существовала издревле».