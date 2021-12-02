Лукашенко оценил отношения с Россией и призвал сохранять древнюю цивилизацию

Лукашенко: в отношениях России и Белорусии не чувствуется каких-то подспудных течений

Отношения Белоруссии и России стали развиваться открыто, принципиально, честно. Об этом президент республики Александр Лукашенко высказался на встрече с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, передает БЕЛТА.

Он оценил развитие отношений России и Белоруссии и отметил, что сейчас во взаимодействии двух стран «не чувствуется каких-то подспудных течений».

Глава государства подчеркнул, что очень рад такому развитию событий, и призвал сохранять «ту цивилизацию, которая существовала издревле и существует сегодня на нашем общем Отечестве».

Во время встречи с Володиным Лукашенко также рассказал о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, они находятся в постоянном контакте и планируют общие действия на будущее.