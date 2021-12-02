В МИД раскрыли главную тему будущего контакта Путина и Байдена

Замглавы МИД Рябков: ситуация в ЕС будет одной из главных тем контакта Путина и Байдена

Ситуация в странах Европейского союза (ЕС) будет одной из главных тем будущего контакта президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в эфире телепрограммы «Большая игра» на Первом канале.

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Дипломат подчеркнул, что диалог между лидерами необходим, так как проблемы в двусторонних отношениях множатся. «Нет движения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса», — раскрыл он. В частности, по словам Рябкова, между Москвой и Вашингтоном нет понимания о том, как деэскалировать ситуацию в Европе.

Замглавы МИД рассказал, что Россия и США ведут нормальную работу только по единичным направлениям, которые касаются диалога по кибербезопасности и стратегической стабильности. «Президенты должны придать импульс своим командам, чтобы сдвинуть дело дальше и по другим направлениям», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон пока не может ответить на вопрос о возможных дальнейших новых контактах Путина и Байдена. Она отметила, что в продолжение саммита, состоявшегося летом в Женеве, США поддерживают контакты с российскими коллегами на высоком уровне.