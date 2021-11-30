Белый дом ответил на вопрос о новых контактах Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Псаки не может ответить о встрече глав РФ Путина и США Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон пока не может ответить на вопрос о возможных дальнейших новых контактах президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена, однако поддерживает связь на эту тему с Москвой. Ее слова приводит ТАСС.

«Мне на данный момент нечего анонсировать или прогнозировать», — сказала Псаки, добавив, что в продолжение саммита, состоявшегося летом в Женеве, США поддерживают контакты с российскими коллегами на высоком уровне.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков раскрыл информацию о подготовке саммита лидеров двух стран. По его словам, ситуация с возможной встречей Путина и Байдена должна проясниться в скором времени. Дипломат рассказал, что на данном этапе речь идет о не очном контакте, что, по его мнению, не уменьшает значимости мероприятия.

Прошлые переговоры Путина и Байдена прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Президенты общались в течение трех с половиной часов. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что встреча оказала благотворное влияние на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.