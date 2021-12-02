Мишустин сделал замечание главе Евразийского банка развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин сделал замечание председателю правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николаю Подгузову из-за неправильно надетой маски. Внимание на это обратил Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Как отмечает канал, инцидент произошел, когда глава российского кабмина осматривал экспозицию на втором Евразийском конгрессе в сопровождении Подгузова. На снимках, сделанных фотокорреспондентами, можно заметить, что глава ЕАБР надел защитную маску так, что она не прикрывает его нос.

«Маску либо носите правильно, либо вообще не носите», — обратился к нему Мишустин. При этом у премьера маска была надета согласно всем правилам.

В ноябре Мишустин сделал замечание коллегам из Киргизии в рамках заседания Евразийского межправсовета в Ереване. Он попросил не мешать его выступлению, пожаловавшись на то, что некоторые из присутствующих слишком громко разговаривают между собой.