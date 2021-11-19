Мишустин сделал замечание иностранным коллегам на саммите в Ереване

Премьер-министр Михаил Мишустин сделал замечание коллегам из Киргизии на саммите в Ереване

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления на расширенном заседании Евразийского межправсовета в Ереване сделал замечание коллегам из Киргизии. Он попросил не мешать его выступлению, сообщает РИА Новости.

«Очень громко. Друзья, просто я не слышу себя. Простите, пожалуйста», — извинился председатель правительства.

Мишустин объявлял, что Россия выдвинула Москву кандидатом на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO в 2030 году.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России распределил новые обязанности между своими заместителями. В частности, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать низкоуглеродное развитие. Кроме того, за руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко будут закреплены полномочия по совершенствованию структуры госаппарата, а за Дмитрием Чернышенко — кураторство АНО «Национальные приоритеты».