Мишустин уволил замминистра спорта за грубое нарушение обязанностей

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил заместителя министра спорта Ксению Машкову за нарушение должностных обязанностей. Распоряжение размещено на сайте правовой информации.

В документе говорится, что увольнение было предусмотрено подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ». В данном законе прописано, что госслужащий может быть уволен в случае прогула, то есть отсутствия на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня.

Машкова имеет юридическое образование. Она заняла пост замминистра спорта в 2020 году. В этом же году главой ведомства стал Олег Матыцин.

Весной этого года издание Baza сообщало о возможной отставке Матыцина. Источник утверждал, что чиновник и его заместители написали заявление об уходе по собственному желанию. Позже эта информация не подтвердилась.