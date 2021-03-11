Министр спорта России прокомментировал информацию о своей отставке

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию о своей отставке. Об этом сообщает РИА Новости.

Матыцин заявил, что новость о его уходе с поста оказалась «абсолютно нежизнеспособной». «Мы продолжаем работать. Я и моя команда уверены, что мы в силах вместе с федерациями и Олимпийским комитетам реализовать все задачи», — добавил он.

10 марта отставку министра опровергли в пресс-службе Минспорта. Недостоверность сообщения подтвердил и Борис Беляков, пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина.

Об отставке Матыцина также 10 марта сообщало издание Baza в Telegram-канале. Источник утверждал, что чиновник и его заместители написали заявление об уходе по собственному желанию.

Матыцин занял пост главы Минспорта в январе 2020 года в результате смены правительства. До него министерством руководил Павел Колобков.