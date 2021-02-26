Пятилетний шахматист из России выполнил норматив на юниорский разряд

Кадр: После трёх не поздно / YouTube

Пятилетний шахматист Дмитрий Крымский сдал норматив на третий юношеский разряд, но остался без подтверждающего документа из-за возраста. Об этом сообщает «АиФ Томск».

Пятилетний томич принял участие в первенстве области для спортсменов до девяти лет. Организаторы турнира отказали в выдаче аттестата Крымскому, сославшись на возраст мальчика. Он тренируется под руководством томского гроссмейстера Андрея Белозерова.

Мальчик записал видео, где обратился к министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину с просьбой повлиять на ситуацию. Он рассчитывает, что в России удастся отменить данное ограничение.

28 января 18-летний российский шахматист Андрей Есипенко одержал победу над чемпионом мира Магнусом Карлсеном на турнире в голландском Вейк-ан-Зее. Норвежец сдался после 32-го хода. Россиянин прервал 125-матчевую беспроигрышную серию соперника.