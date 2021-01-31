18-летний российский шахматист рассказал о победе над чемпионом мира Карлсеном

18-летний российский шахматист Андрей Есипенко в эфире «Матч ТВ» рассказал о победе над чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Есипенко заявил, что перед партией совсем не беспокоился, однако мысль о том, что он может одержать победу над действующим чемпионом мира, заставила его волноваться. Он добавил, что верил в победу, но не понимал, чего ждать от 30-летнего Карлсена. «Это же все-таки другой уровень. Как в неизвестность иду…» — вспомнил гроссмейстер.

Есипенко одержал победу над Карлсеном 28 января на турнире в голландском Вейк-ан-Зее. Норвежец сдался после 32-го хода. Россиянин прервал 125-матчевую беспроигрышную соперника.

После 11 партий турнира лидирует нидерландский шахматист Аниш Гири, в активе которого 7,5 очка. Второе место делят Фабиано Каруана, Йорден ван Форест и Алиреза Фирузджа, набравшие по семь очков. В активе Есипенко 6,5 балла.

Карлсен является обладателем шахматной короны с 2013 года. В последний раз он защитил титул в 2018 году, обыграв американца Фабиано Каруану.

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