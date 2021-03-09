Отставку министра спорта России опровергли

Пресс-служба Министерства спорта России опровергла информацию об отставке главы ведомства Олега Матыцина. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается в заявлении министерства, информация о том, что Матыцин написал заявление об уходе по собственному желанию, не соответствует действительности. Также недостоверность сообщения подтвердил и Борис Беляков, пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина. Ранее о возможной отставке чиновника сообщило издание Baza.

Матыцин занял пост главы Минспорта в январе 2020 года в результате смены правительства. До него министерством руководил Павел Колобков.

С 2015 года Матыцин занимал пост главы Международной федерации университетского спорта (FISU). Российский чиновник выступил инициатором Глобальной стратегии организации. Под его руководством FISU провела четыре Универсиады.