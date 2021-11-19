Мишустин распределил новые обязанности между вице-премьерами

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил новые обязанности между своими заместителями. В частности, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать низкоуглеродное развитие. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Уточняется, что Белоусов займется вопросами адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Он должен представить план действий в условиях низкоуглеродного развития к 15 декабря.

Помимо этоого, за руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко будут закреплены полномочия по совершенствованию структуры государственного аппарата, госкорпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, а также автономных некоммерческих организаций, которые финансируются из бюджета.

У Дмитрия Чернышенко появятся новые полномочия. Теперь за ним закреплено кураторство АНО «Национальные приоритеты», а также образовательного фонда «Талант и успех», который был учрежден в 2014 году для поддержки одаренных детей. Более того, он будет обеспечивать взаимодействие с органами власти федеральной территории «Сириус». Вице-премьер продолжит руководить Координационным центром правительства, созданным для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, добавили в кабмине.

Ранее стало известно, что председатель правительства Михаил Мишустин уволил заместителя министра спорта Ксению Машкову, занимавшую пост с 2020 года, за нарушение должностных обязанностей.