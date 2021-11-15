Мишустин дал поручение губернаторам в связи с пандемией

Мишустин поручил губернаторам взять на личный контроль темпы вакцинации от коронавируса

Губернаторы регионов должны взять на личный контроль борьбу с пандемией коронавируса и ускорение темпов вакцинации. Такое поручение дал главам регионов премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Он отметил, что губернаторам нужно внимательно следить за эпидемиологической ситуацией, а также обеспечить соблюдение необходимых ограничительных мер.

«В больницах и поликлиниках должны быть необходимые лекарства. От этого зависит качество медицинской помощи и то, какое лечение получат граждане», — сказал премьер-министр.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной, однако в некоторых регионах удалось снизить темпы роста заболеваемости.