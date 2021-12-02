МИД России связал дату встречи Путина и Байдена с развитием ситуации на Украине

Рябков: США могут увязывать график контактов Путина и Байдена с ситуацией на Украине

Есть вероятность, что администрация президента США увязывает график контактов президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена с развитием ситуации на Украине. С таким предположением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков, цитату приводит РИА Новости.

«Моя собственная интерпретация происходящего сводится к тому, что на самых верхних этажах администрации США решили присмотреться к тому, чтобы будет делать Россия, в том числе в контексте нынешней напряженной обстановки», — считает дипломат. Он добавил, что страны НАТО будут наблюдать за тем, откажется ли Россия отстаивать свои интересы.

Тем не менее, Рябков признал: дата встречи Путина и Байдена преимущественно зависит от их занятости.

Замглавы МИД также отметил, что ситуация в странах Европейского союза будет одной из главных тем будущих переговоров между президентами. Он добавил, что диалог между лидерами необходим, так как проблемы в двусторонних отношениях множатся.