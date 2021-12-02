Стало известно о спонсируемых ЕС тюрьмах для мигрантов в Ливии

Европейский союз (ЕС) спонсирует строительство лагерей в Ливии, где пытают и убивают мигрантов из Африки. Об этом стало известно из расследования Иэна Урбины — основателя организации The Outlaw Ocean Project, занимающейся изучением преступлений на воде.

Журналист утверждает, что Евросоюз добился снижения темпов миграции из стран Африки в Европу путем создания специальных лагерей подконтрольных ливийскому «Управлению по борьбе с нелегальной миграцией», которые фактически являются тюрьмами с ужасными условиями содержания.

Так, на западе ливийской столицы Триполи в январе 2021 года обнесли высокими стенами с колючей проволокой комплекс бывших складов для хранения цемента, где появилась тюрьма для мигрантов, находящаяся под контролем «Зинтанских бригад» — одной из самых могущественных вооруженных группировок в стране. В таких лагерях беженцев держат в переполненных камерах без предъявления обвинений и без доступа к медицинской помощи и защите.

Урбина обращает внимание, что именно в ЕС выделили средства на создание подобной системы сдерживания потоков нелегальной миграции. По его словам, Евросоюз платит ливийской береговой охране, состоящей из различных вооруженных группировок, за задержание мигрантов и отправку их в лагеря на неопределенный срок.

Журналист указал, что с 2015 года Брюссель в рамках программы под названием «Чрезвычайный целевой фонд помощи Африке» тратит средства на внедрение в африканских странах более жестких мер по борьбе с иммиграцией и спонсирование государственных служб, которые задерживают мигрантов до того, как они прибудут к берегам Европы.

Средства из бюджета программы выделяются по линии Европейской комиссии, которая не обязана получать одобрение Европарламента. В 2018 году стало известно, что фонд предоставил властям Нигера машины, самолеты и вертолеты для сдерживания иммиграции. Такая же поддержка оказывается и другим африканским странам, в частности Судану и Эфиопии.

16 ноября во Франции полицейские разрешили толпе мигрантов беспрепятственно покинуть берег страны в попытке переплыть Ла-Манш по пути в Великобританию. В этот день Британию попали более тысячи нелегальных мигрантов. Всего же за 2021 год англичане насчитали более 40 тысяч случаев нарушений границы, из которых удалось пресечь менее половины.