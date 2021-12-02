В Минске раскрыли цель санкций Евросоюза

Цель санкций Евросоюза (ЕС) заключается в удушении Белоруссии, максимальном усложнении и ухудшении жизни белорусов. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел республики, опубликованном на сайте ведомства.

«Цель всей этой политики — экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов. Высокопарные глупости, которые раздаются с европейских трибун, в данном случае не имеют к реальности никакого отношения», — говорится в документе.

В МИД обратили внимание на то, что Евросоюз в стремлении ужесточить давление игнорирует мнение самих жителей республики. В ведомстве подчеркнули, что ЕС не важно, что в результате действия санкций пострадают десятки тысяч граждан Белоруссии и их семей, а также непосредственно европейские потребители, поставщики, бизнесмены и компании.

«Такие "мелочи" для них ничего не значат, когда хочется поиграть в геополитику или удовлетворить прагматичные деловые интересы определенных европейских кругов (...), именно поэтому в пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису, за этим скрывается желание избавиться от конкурентов», — поясняется в заявлении.

В Минске полагают, что прессинг со стороны Европы продолжится «в слепой ярости от отсутствия результата». Результатом, на который рассчитывают европейские политики, по мнению белорусских дипломатов, является уничтожение Белоруссии как суверенного, экономически-успешного государства.

Ранее в Белоруссии пообещали ответить на санкции ЕС жесткими, асимметричными, но адекватными мерами. В министерстве также отметили, что чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее будет становиться его опасность для стабильности и безопасности.

