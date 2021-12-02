В Минздраве дали разъяснения по новым сертификатам о перенесенном коронавирусе

Минздрав России: новые сертификаты о перенесенном COVID-19 будут оформляться на год

Все новые сертификаты о перенесенном коронавирусе будут оформляться на год. Такие разъяснения дали помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, его слова передает ТАСС.

По его словам, на данный момент приняты все необходимые решения о продлении срока действия сертификатов, идет увеличение сроков ранее полученных документов.

«Эта чисто техническая процедура завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты», — отметил Кузнецов.

Идею продления сертификатов для переболевших COVID-19 предложила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее мнению, необходимость в этом возникла после мониторинга, в результате которого выяснилось, что в России повторно заболели 0,74 процента граждан.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение продления срока действия сертификата переболевшего до года.