Глава Минздрава сдал Следственному комитету мошенника

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Министерства здравоохранения Михаила Москалева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 и частью 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение денежных средств в особо крупном размере»), сообщается на сайте ведомства.

Мошенника следователям сдал глава Минздрава Михаил Мурашко, передав СКР материалы, послужившие основанием для возбуждения дела. Установлено, что Москалев фиктивно трудоустроил бухгалтером свою дочь и присвоил более миллиона рублей, начисленных ей в качестве зарплаты. Кроме того, он ввел кассира в заблуждение и получил из кассы 700 тысяч рублей, которые предназначались двум работникам предприятия. Эти действия обвиняемый совершал в период с 2017-го по февраль 2020 года.

В общей сложности бывший управленец структуры Минздрава причинил имущественный вред «Ремонтно-строительному управлению» на сумму более двух миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее 2 декабря стало известно об обысках в квартирах судьи Московского арбитражного суда Елены Кондрат и ее мужа, бывшего заместителя генпрокурора, Ивана Кондрата. Елену Кондрат подозревают в передаче 50 тысяч долларов коллеге, та должна была вынести определенное решение в пользу обвиняемых по другому уголовному делу.