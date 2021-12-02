Силовики обыскали квартиры судьи Московского арбитражного суда и ее мужа

В квартирах судьи Московского арбитражного суда Елены Кондрат и ее мужа, бывшего заместителя Генерального прокурора РФ, Ивана Кондрата силовики провели обыск в рамках уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает «Новая газета» со ссылкой на саму Елену Кондрат.

По данным издания, в ходе прошедшего обыска в двух квартирах силовики забрали телефоны и компьютеры. Обыск в одной из квартир проводился в отсутствие Елены или Ивана Кондрат. Ни чета Кондрат, ни их защита до сих пор не ознакомлены с постановлением о возбуждении уголовного дела, что лишает из возможности обжаловать его, отмечает издание.

Дело о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере против столичного судьи возбудил глава СКР Александр Бастрыкин. Ее подозревают в передаче 50 тысяч долларов коллеге, та должна была вынести определенное решение в пользу обвиняемых по другому уголовному делу. Но коллега обратилась в правоохранительные органы, и передача денег проходила под контролем силовиков.

Для возбуждения дела против Кондрат нужно было согласие Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), Бастрыкин получил его от председателя коллегии. По вменяемой статье УК РФ судье грозит до 12 лет лишения свободы.