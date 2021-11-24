На судью Арбитражного суда Москвы завели дело о взятке

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Фигурантке дела вменяется посредничество во взяточничестве.

12 июля Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на привлечение Кондрат к уголовной ответственности по ходатайству главы СКР. Против нее возбудили уголовное дело по статье 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

По версии следствия, Кондрат предложила рассматривающей дело о банкротстве коллеге 50 тысяч долларов за вынесение решения о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц, и наоборот — непривлечении других. Судья сделала вид, что согласилась, в то время как сама обратилась в ФСБ и приняла участие в оперативном эксперименте. Деньги от подозреваемой женщина получала уже под контролем правоохранителей. Она также передала следователям записи с личного диктофона и записки, где было озвучено, кого привлечь к субсидиарной ответственности, а кого не нужно.

Cудье Арбитражного суда Москвы Елене Кондрат грозит наказание до 12 лет лишения свободы.