Председатель СКР Бастрыкин возбудит дело против российской судьи

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела о ДТП в отношении бывшей российской судьи. Об этом сообщает портал «Право.ру».

По данным портала, теперь председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин возбудит уголовное дело по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения») УК РФ. В ходе заседания бывшая судья Волгоградского областного суда Людмила Козиева заявила, что совершила опасный маневр из-за резкого ухудшения здоровья.

Авария произошла 21 июля в Воронеже на набережной Массалитинова. Volkswagen Touareg под управлением судьи на скорости в 50 километров в час врезался в стоявшую в другом ряду «Ладу». Находившийся за рулем пенсионер серьезно пострадал и оказался в больнице. Козиева заявила, что сразу после ДТП вызвала скорою помощь. Однако первыми, по словам бывшей судьи, на место событий приехали репортеры. Женщина пожаловалась на травлю в СМИ.

СКР вел проверку по факту ДТП из-за наличия в истории спецсубъекта. Председатель ведомства отстранил от дела назначивших противоречащие друг другу экспертизы следователей. Родственники пострадавшего жаловались на давление со стороны медиков.

13 сентября стало известно, что Бастрыкин направил представления в ВККС, сообщив о своем решении возбудить уголовные дела на двух бывших и трех действующих российских судей. В их числе была и Людмила Козиева.