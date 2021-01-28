Против предупредившей губернатора об обысках российской судьи завели дело

Против бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной завели уголовное дело за предупреждение губернатора о предстоящих обысках. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

В отношении судьи возбудили уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, в 2018 году Шатовкина отправила факс главе областного правительства, в котором сообщала, что вскоре у одного из фигурантов дела о хищениях в управлении мировых судей пройдут обыски. Руководителя этого подразделения Виктора Чиркунова обвинили в присвоении денежных средств в особо крупном размере, а его заместителя и подрядчика управления — в мошенничестве. Им вменили подписание поддельных накладных о приемке технического оборудования для мировых судов на 9,2 миллиона рублей.

Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение дела в отношении Шатовкиной.

С ходатайством о привлечении судьи к ответственности выступил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.