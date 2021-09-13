В СКР захотели возбудить дела против пятерых российских судей

Бастрыкин попросил возбудить уголовные дела против двух бывших и трех действующих судей РФ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин захотел возбудить уголовные дела на двух бывших и трех действующих российских судей. Соответствующие представления были направлены в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС).

В Московской области Бастрыкин запросил возбуждение дела о покушении на особо крупное мошенничество против мировой судьи Ирины Бородиной, а также возбуждение дела о служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями против бывшей судьи Юлии Давыдовой.

В Воронежской области глава СКР запросил наказание для судьи Людмилы Козиевой, которая, как уточняет Regnum, устроила ДТП в центре города в июле 2020 года. Автомобиль судьи врезался в припаркованную на обочине машину, в результате чего водитель, стоявший рядом, получил тяжелые травмы.

Также у ВККС запросили согласие на дело о воспрепятствовании правосудию против Ивана Стрешенца, мирового судьи Керчи в отставке, и дело о мошенничестве на бывшего судью Волгограда Артура Дудникова.

Рассмотрение обращений назначено на 20 сентября.