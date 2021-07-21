Приговоривший экс-полицейских по делу Голунова судья подал в отставку

Стало известно об отставке судьи Мосгорсуда Сергея Груздева, приговорившего экс-полицейских за подброс наркотиков журналисту Ивану Голунову. Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

Груздев подал заявление об уходе 19 июля. Квалификационная коллегия судей Москвы должна была рассмотреть его на заседании 15 июля, однако соответствующее решение так и не было опубликовано на сайте.

28 мая Сергей Груздев вынес приговор четырем бывшим полицейским по делу о произволе в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Подполковник Игорь Ляховец (бывший глава отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы) получил 12 лет лишения свободы. Его бывших подчиненных Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева, незаконно задержавших журналиста и подбросивших ему наркотики, приговорили к восьми годам тюрьмы. Денис Коновалов, заключивший сделку со следствием и признавший свою вину, осужден на пять лет заключения. С каждого из приговоренных суд также взыскал по миллиону рублей в пользу журналиста.

Голунов заявил, что удовлетворен решением суда.

Журналиста задержали в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и провокационный характер уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собрались активисты с требованием освободить корреспондента «Медузы». 11 июня 2019 года министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении Голунова прекращено, в тот же день журналиста отпустили.