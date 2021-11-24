Обвиняемая в мошенничестве бывшая российская судья предстанет перед судом

В Самарской области предстанет перед судом бывшая судья Промышленного района, обвиняемая в мошенничестве. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в октябре 2020 года приятель одной обвиняемой попросил у нее информацию о рассмотрении ее уголовного дела, которое слушалось в другом суде. Судья сообщила, что может помочь в вынесении приговора, не связанного с реальным сроком, но объяснила, что должностным лицам суда потребуется дать взятку в 400 тысяч рублей. Деньги она пообещала передать самостоятельно.

Следствие уверено, что передавать деньги обвиняемая судья не собиралась и планировала потратить их по своему усмотрению. 30 октября прошлого года мужчина, действуя в рамках оперативного эксперимента, встретился с бывшей судьей и передал ей всю сумму. После этого она сразу была задержана оперативниками ФСБ.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 159 («Покушение на мошенничество в крупном размере») УК РФ. Обвинительное заключение было утверждено региональной прокуратурой, дело направлено в суд.