Силовые структуры
 
Последние новости
Раскрыта причина «побега» Моргенштерна в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Друзья заработали десятки миллионов рублей за день на улучшающем лицо эликсире
Раскрыт состав нового правительства Германии
Россиянам рассказали о повышающих зимой настроение продуктах
Маликов назвал самый красивый город мира
Появилось видео с места аварии туристического автобуса в Карелии
Песков прокомментировал обвинения Бастрыкина в адрес Моргенштерна
В Москве обнаружили подпольное казино 
Адвокат Моргенштерна ответил на слухи о побеге рэпера из России
Экономист пообещал отключение Молдавии от газа в случае неоплаты задолженности
Новости партнеров
Прослушать новость

Обвиняемая в мошенничестве бывшая российская судья предстанет перед судом

СКР завершил расследование дела обвиняемой в мошенничестве бывшей российской судьи
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Самарской области предстанет перед судом бывшая судья Промышленного района, обвиняемая в мошенничестве. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в октябре 2020 года приятель одной обвиняемой попросил у нее информацию о рассмотрении ее уголовного дела, которое слушалось в другом суде. Судья сообщила, что может помочь в вынесении приговора, не связанного с реальным сроком, но объяснила, что должностным лицам суда потребуется дать взятку в 400 тысяч рублей. Деньги она пообещала передать самостоятельно.

Следствие уверено, что передавать деньги обвиняемая судья не собиралась и планировала потратить их по своему усмотрению. 30 октября прошлого года мужчина, действуя в рамках оперативного эксперимента, встретился с бывшей судьей и передал ей всю сумму. После этого она сразу была задержана оперативниками ФСБ.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 159 («Покушение на мошенничество в крупном размере») УК РФ. Обвинительное заключение было утверждено региональной прокуратурой, дело направлено в суд.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Председатель СКР Бастрыкин возбудит дело против российской судьи
Российского судью арестовали за пьяное ДТП с двумя погибшими
Против предупредившей губернатора об обысках российской судьи завели дело
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03 2 сентября

«Про Фишера слышали? Это я»

25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
06:4723 ноября

Россиянин украл из больницы трубки от кислородных баллонов

23:0822 ноября

Полковника Росгвардии заподозрили в получении взяток на 10 миллионов рублей

21:1522 ноября

Гендиректора медико-биологического ФГУП осудили на 9 лет за взятку в Москве

Силовые структуры00:0021 августа

«Напугать так, чтобы домой уехали»

Зачем 15 лет назад прапорщик ФСБ и националисты взорвали Черкизовский рынок в Москве?
20:3922 ноября

ФСБ раскрыла многомиллионные хищения на госконтрактах в Тверском госуниверситете

20:1222 ноября

Участника ИГ в Ростове-на-Дону осудили на 11 лет строгого режима

19:3422 ноября

В Ереване задержали приехавших на разборку с вором в законе Запом авторитетов

Силовые структуры00:0219 августа

«Самое секретное подразделение страны»

40 лет назад в СССР создали уникальный спецназ. За что его ненавидел Ельцин?
17:4422 ноября

На российского капитана завели дело за слив с судна топлива на 104 тысячи рублей

16:3922 ноября

Двое россиян получили срок за сожженную заживо из ревности знакомую

15:2922 ноября

Генпрокуратура запросит меру пресечения для Рашкина

Россия
Пьяный российский следователь насмерть сбил двух рабочих
Российский адмирал уверен, что «Курск» погиб от столкновения с подлодкой НАТО.
Что известно об этой версии трагедии?
Один человек пострадал в результате стрельбы в московском кафе
Святослав Перехожев, представитель Томского государственного университета; Людмила Морозова, проректор по образовательной деятельности САФУ; Мария Зайцева, исполнительный директор агентства креативных коммуникаций Blacklight. Никаких космических полицейских!
Эксперты рассказали о том, каким профессиям будущего уже учат россиян
58 офисов «Мои Документы» станут еще удобнее для жителей после ремонта
«Люди доверчивы, их легко сбить с толку»
 
Российские врачи заявили о появлении новых симптомов COVID-19 у детей
Все материалы
Мир
Коренным здесь не место.
Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
«Самцы — это ошибка природы»
Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
«Из белых делают козлов отпущения»
Как борьба с расизмом раскалывает Америку и ведет ее к гражданской войне?
Все материалы
Бывший СССР
Премьер Грузии оценил прогресс в политических отношениях с Россией
«Сын моджахеда будет моджахедом!»
После распада СССР в Таджикистане вспыхнула война. Какими ужасами она обернулась?
Украина обменялась данными о действиях России с разведками США и Британии
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Законопроект о продлении особого статуса Донбасса внесли в Раду
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.
Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
На Украине опровергли информацию о применении комплексов Javelin в Донбассе
Все материалы
Экономика
В Белом доме оценили план выпуска дополнительных запасов нефти
Обрушение турецкой лиры назвали угрозой для «Газпрома»
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Сбер получил пять наград премии в сфере клиентского опыта
Полный набор.
Что умеют Huawei Watch GT 3 — стильные смарт-часы для спорта и отдыха
Заработать на образование.
Кто купил Азиатско-Тихоокеанский банк?
Российский фондовый рынок открылся ростом
Все материалы
Силовые структуры
Заместителя руководителя Красноярской синагоги уличили в педофилии
«Резали себе животы, чтобы прекратить мучения»
Как пытали заключенных в СССР и почему в России этому не положили конец?
Россиянин из ревности до смерти забил свою сожительницу ногами
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Нападение россиян с топором на офис микрокредитной организации попало на видео
Мамука Шубитидзе (Турикела, или Мамука Кахетинский)«Выйду на свободу и сделаю из вас мясо!»
В России поймали самого неуловимого вора бывшего СССР. Как он скрывался 28 лет?
Следственный комитет возбудил дело после массового отравления россиян суши
Все материалы
Наука и техника
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
Все материалы
Спорт
Тактаров вспомнил о негуманных тренировках по советской системе
16-летнего российского хоккеиста ввели в кому
«Я не хотела секса»
Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
Футболист «Ромы» отказался от переезда в Россию
Партнерский материал
Триумф «Зенита», падение «Спартака».
Месси против Гвардиолы, дебют Хави в Лиге чемпионов и судный день для наших клубов
Кулачные бои признали официальным видом спорта в России
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Все материалы
Культура
Вышел тизер второго сезона «Эйфории» с датой премьеры
Американский папаша.
Уилл Смит сыграл отца самых титулованных спортсменок мира. Почему он заслужил «Оскар»?
«Игру в кальмара» сместили с первой строчки Netflix
Россию не понять.
Каким получился новый сезон скандального сериала «Великая» о Екатерине II, ее власти и оргиях?
Раскрыты подробности госпитализации Светличной
«Я обаятельный мерзавец»
Звезда «Ширли-мырли» Валерий Гаркалин умер от коронавируса. Каким его запомнят россияне?
Певица Луна назвала Крым украинским
Все материалы
Интернет и СМИ
Россиян предупредили о мошенничестве с возвратом пенсионных накоплений
«Он что, сверхчеловек?»
Американец уничтожает горы вредной и острой еды. Как он зарабатывает миллионы и не толстеет?
Сообщение о прошедших восемь километров детях-сиротах оказалось недостоверным
Самые опасные хакеры из России и стран бывшего СССР — кто они?
 
Ургант высмеял получение Павлом Дуровым французского гражданства
«Метастазы на теле демократии»
Facebook превратилась в Meta. Спасет ли это соцсеть после мощного удара по репутации?
Екатерина Мизулина прокомментировала нарушения Twitter российских законов
Все материалы
Ценности
Грудь Кристины Агилеры стала предметом обсуждения в сети
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.
Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
Tiffany & Co представил самое дорогое украшение в истории бренда
«Наш спаситель»
Как семья президента Таджикистана десятилетиями купается в роскоши, пока народ прозябает в нищете?
Бузова показала лицо до и после ретуши и удивила фанатов
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Женщина решила наклеить искусственные ресницы и не смогла закрыть глаз
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Специалисты назвали лучший сорт российского пива
«Советское пиво было хуже нынешнего»
Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
Послание в бутылке преодолело 3,8 тысячи километров за шесть лет
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Специалист сравнил советское пиво с современным российским
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Невеста умерла через полчаса после свадьбы на руках у жениха
Все материалы
Стала известна дата появления новой Lada Vesta
Внедорожники, которые навсегда попрощались со здравым смыслом
Арабский трехосник, SUV-стелс и суперкар с гусеницей
Россияне стали брать подержанные машины в кредит чаще новых
SEMA: фрик-парад безумных кастом-мобилей
Нелепые, странные, сумасшедшие и просто дурацкие проекты
УАЗу предрекли скорое закрытие
SEMA: самые крутые тюнинг-проекты из Города Греха
Тысячи лошадиных сил американского, немецкого и японского происхождения
Haval избавится от популярного в России внедорожника
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«За синей птицей»
Как советская девушка посвятила всю жизнь чужим детям и открыла первый в мире детский театр
Взять крепость.
История россиянина, который уехал в Англию, но вернулся и создал уникальный музей
«Эдакие хлебные консервы»:
как незамысловатое изделие, которым раньше кормили животных, стало любимым лакомством россиян
«Если бы не Пушкин, кто бы знал?»
Как благодаря великому поэту обычное тверское село стало самым красивым в России
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Дикий леопард попал в фотоловушку в Кабардино-Балкарии
«Северная природа капризна и непредсказуема»
Что нужно знать туристу перед путешествием по Мурманской области?
Все материалы