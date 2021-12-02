Мясников обвинил российских звезд-антипрививочников в убийствах

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что российские звезды шоу-бизнеса, поддерживающие движение антипрививочников, «убивают» россиян. Об этом он заявил в эфире шоу «Полный контакт», передает URA.ru.

«Звезды должны думать о своих поклонниках, советуя им подобные вещи. Им верят, потому что мы их любим. Однако они же создали этот кредит доверия совершенно в другой области, в которой не разбираются. Они этим доверием злоупотребляют и убивают нас», — указал медик.

Ранее Мясников прокомментировал письмо врачей к звездам-антиваксерам с предложением посетить красную зону ковидной больницы. «Подобное обращение подразумевает собой, что главврачи все-таки рассматривают их как разумных людей, искренне заблуждающихся. При этом я сомневаюсь, что подобные визиты в реанимации сильно обрадуют главврачей — там тяжело работают и надушенные "туристы" в этой обстановке явно неуместны», — написал доктор.