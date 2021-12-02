Песков ответил на вопрос о дате записи новогоднего обращения Путина

Кремль не будет анонсировать дату записи новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что власти никогда об этом не говорят. По его словам, в полночь все россияне смогут сами увидеть ежегодное сообщение российского лидера по телевизору.

Ранее представитель Кремля заявил, что итоговая пресс-конференция президента России пройдет 23 декабря в очном формате. Местом проведения мероприятия выбран московский Манеж, уточнил он.

Кроме того, СМИ-иноагентов, которые принимают активное участие в освещении президентской тематики, пригласят на мероприятие. Их статус не влияет на работу, заключил Песков.