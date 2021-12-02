Ученые предупредили об опасности новогодних елок

The Sun: содержащиеся в новогодних елках аллергены и плесень провоцируют головные боли

Британские ученые предупредили об опасности живых новогодних елок. Их слова приводит издание The Sun.

По словам экспертов, содержащиеся в каждой елке аллергены и 53 вида плесени провоцируют у человека головные боли. Люди, страдающие аллергией, очень остро реагируют на запахи растений и травы. В результате появляются кашель, насморк, возможны боли в ушах.

«Группа ученых из Медицинского университета северных районов штата проанализировала вырезки с 28 рождественских елок, включая иглы и кору, различных видов», — пишет The Sun.

Ранее россиянам сообщили о последствиях хранения новогодних елок до весны. По словам спасателей МЧС, высохшая хвоя представляет собой повышенную пожарную опасность.