Девушка рассказала о необычном способе раскрыть обман партнера

Пользовательница TikTok под ником @kristenslonicki рассказала о необычном способе раскрыть обман партнера. В своем ролике она поделилась историей о том, как уличила парня во лжи благодаря шагомеру на смарт-часах.

Девушка рассказала, как случайно поймала на лжи своего парня, который соврал о своем местоположении. Молодой человек пожелал возлюбленной спокойной ночи и, по его словам, лег спать. После этого девушка заметила увеличение количества его шагов в приложении на смарт-часах, которое было синхронизировано с аккаунтом ее парня.

Как позже выяснилось, экс-бойфренд девушки тогда направлялся в стрип-клуб, где и провел всю ночь. «Он так и не понял, откуда я узнала, что он был в клубе в ту ночь. Лучшие приемы разоблачения раскрыты», — заявила девушка. «Забавно, что я даже не хотела его проверять, я смотрела на свои шаги, и приложение предложило сравнить результат с показателями моих друзей», — призналась она.

«Дорогая, ты подкинула мне гениальную идею», — прокомментировала ролик пользовательница. Другие вспомнили своих бывших партнеров. В ответ на комментарии автор ролика высказалась о том, что девушки заслуживают чего-то большего, чем врущих мужчин.

Ранее блогерша придумала оригинальный способ привлечь внимание бывшего парня. Она устроила фейковую свадьбу и даже наняла фотографа, чтобы запечатлеть «особые моменты» и посмотреть на реакцию экс-бойфренда.