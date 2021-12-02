В ОБСЕ рассказали о серьезных последствиях конфликта на Украине

Конфликт на Украине провоцирует самые серьезные последствия на европейском пространстве с момента создания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом рассказала председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде. Ее слова передает РИА Новости.

«Конфликт приносит страдание населению, которое проживает по обе стороны от линии соприкосновения. Рост напряженности внутри и вокруг Украины, за которым мы наблюдали в этом году, внушает глубокую озабоченность», — заявила Линде на открытии совета глав МИД стран-членов ОБСЕ.

Она также отметила, что военный кризис на востоке Украины стал серьезным вызовом для Европы. По ее словам, сегодня отсутствует прогресс в достижении устойчивого политического урегулирования с уважением территориальной целостности и международно признанных границ.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия не только готовит крупномасштабную операцию против Украины, но и пытается дестабилизировать политическую обстановку в этой стране изнутри. Он отметил, что российские вооруженные силы развертывают десятки тысяч боевых единиц на границе с Украиной.