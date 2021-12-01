США заявили о планах России по дестабилизации Украины

США обеспокоены поступающими сведениями о якобы подготовке России к агрессивным действиям против Украины, а также усилиями Москвы по дестабилизации страны изнутри и планировании широкомасштабных военных операций. Об опасениях Вашингтона рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

«В последние недели Россия активизировала планирование возможных военных действий на Украине, включая развертывание десятков тысяч дополнительных боевых сил вблизи украинской границы», — заявил Блинкен.

Ранее американский госсекретарь провел переговоры с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которых они обсудили ситуацию на украинской границе и сотрудничество в вопросах поддержки Украины против «российской агрессии». Кроме того, стороны рассмотрели подготовку новой стратегической концепции НАТО, контроля над вооружениями и региональной безопасности.