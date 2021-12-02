В РАН оценили эффективность «Спутника V» против омикрон-штамма

Российский препарат против коронавируса «Спутник V» будет эффективен против заражения омикрон-штаммом, этому не смогут помешать даже многочисленные мутации. Такую оценку в эфире радио Sputnik сделал вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Материалы по теме «Случилось почти чудо» В Японии исчез коронавирус. Когда это произойдет в России — отвечает биолог «Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог

Специалист напомнил, что точные показатели эффективности вакцин против омикрон-штамма появятся в ближайшие месяцы. Тем не менее Нетесов призвал россиян не терять время и пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. «В Европе этот вариант уже гуляет, он уже как минимум в десяти странах, значит, он и к нам если еще не попал, то попадет в ближайшие дни», — предположил вирусолог.

Ранее глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов также допустил скорое появление омикрон-штамм коронавируса в России.

Новый штамм под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев инфицирования новым штаммом в России нет.