Россияне раскрыли планы на новогодние праздники

27 процентов россиян поедут на Новый год к родственникам или друзьям

Россияне раскрыли, чем они будут заниматься в нерабочие дни с 31 декабря по 9 января. Об этом стало известно из опроса сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, большинство участников исследования (27 процентов) признались, что планируют поехать на зимние праздники к родственникам или друзьям. Доля тех, кто хочет поехать в один из городов Европы составила 16 процентов, а 14 процентов респондентов идеальным путешествием на Новый год назвали поездку на дачу или в деревню.

Еще 17 процентов россиян заявили, что мечтают провести нерабочие дни у моря, однако здесь мнения разделились: 13 процентов хотят посетить Египет, ОАЭ или Мальдивы, а четыре процента предпочитают прогулки по побережью Сочи и Крыма.

Также десять процентов опрошенных были бы рады увидеть горы, при этом семь процентов хотят отправиться на Кавказ, Урал, Алтай, Камчатку или Хибины, а три процента с удовольствием уехали бы на зарубежные горнолыжные курорты.

Улететь из России планируют девять процентов респондентов — их привлекают Юго-Восточная Азия, Австралия и Южная Америка. Остальные девять процентов участников опроса отметили, что были бы рады поездке в загородный отель с баней, SPA и развлекательной программой.

Ранее в декабре стало известно, что стоимость путевок в Турцию для россиян выросла из-за приближающихся праздников и сокращения номерного фонда. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, такие выводы были сделаны на основе данных Росстата, которые свидетельствуют о том, что цены на туры с 23 по 29 ноября увеличились в 1,6 раза.