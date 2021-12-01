Россиянам сообщили о росте цен на поездки в Турцию

Стоимость путевок в Турцию для россиян выросла из-за приближающихся праздников и сокращения номерного фонда. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Как уточнил спикер, такие выводы были сделаны на основе данных Росстата, которые свидетельствуют о том, что цены на туры с 23 по 29 ноября увеличились в 1,6 раза.

Тем не менее Горин отметил, что это нормальная ситуация, которая наблюдается ежегодно в преддверии Нового года. «Это обусловлено динамическим ценообразованием, которое складывается из спроса, количества свободных мест в отелях и в самолетах, цен на топливо, авиабилеты, количества рейсов и так далее», — пояснил эксперт.

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Кроме того, он напомнил, что Турция является одним из наиболее востребованных направлений для отдыха у россиян. При этом часть отелей закрывается в зимний период, из-за чего туристам доступно меньше предложений. «Также необходимо учитывать, что в зимнем сезоне количество чартерных программ в Турцию сокращается это также влияет на цены», — добавил собеседник агентства.

В заключение он добавил, что сэкономить на путешествиях можно, приобретая путевки по акциям раннего бронирования — в это время можно найти туры со скидками от 10 до 40 процентов.

Ранее в ноябре эксперты туристической отрасли уже предупреждали россиян о возможном росте цен на отдых в Турции в 2022 году. Падение курса турецкой лиры и повышенный спрос иностранных туристов на путешествия в республику могут привести к тому, что в следующем году цены на курортах страны могут вырасти до 60 процентов.