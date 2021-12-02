США предсказали рекордную инфляцию со времен Второй мировой войны

Главный экономист датского банка Saxo Bank Стин Якобсен опубликовал очередную серию «шокирующих прогнозов» (есть в распоряжении «Ленты.ру»), где предсказал США ускорение инфляции до рекордных 15 процентов уже к 2023 году из-за состояния рынка труда. Таких показателей в стране не наблюдалось со времен Второй мировой войны. При этом на данный момент американские власти ориентируются на 2 процента годовых.

Предсказания Якобсена не являются официальным экономическим прогнозом банка, а скорее обращают внимание инвесторов на маловероятные события, несущие большие риски. По мнению эксперта, инфляцию в США разгонит поведение американцев на «разогретом» пандемией рынке труда. Из-за коронавирусных ограничений в 2020 году многие жители страны лишились работы, и, когда экономика начала активно восстанавливаться в 2021-м, аналитики ждали притока рабочей силы.

На деле оказалось, что американцы предпочли выйти на пенсию или жить на пособие по безработице, сумма которого сильно выросла во время пандемии. Из-за этого на американском рынке труда развернулся масштабный дефицит сотрудников — спрос отсутствует на 50 процентов открывшихся вакансий. Многие соискатели пользуются положением и завышают свои зарплатные ожидания, поэтому средний заработок в США стремительно растет.

Недавно глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл признал, что инфляцию в стране больше нельзя считать временной. Якобсен из Saxo Bank ожидает, что власти США отреагируют на эту тревожную тенденцию слишком поздно — попытка ужесточить денежно-кредитную политику окажется неэффективной для сдерживания роста цен. По мнению Якобсена, кризис быстро скажется на американских фондовых рынках: ценные бумаги и биржевые фонды потеряют привлекательность, а выпускающие их компании лишатся доступа к финансированию. Полный экономический прогноз Saxo Bank читайте в материале «Ленты.ру».

Индекс потребительских цен в США уже вырос на 6,2 процента в годовом исчислении. Инфляция стала рекордной за последние 30 лет. В ноябре глава ФРС Пауэлл заявил, что рост заболеваемости коронавирусом и появление омикрон-штамма разгонят показатели еще сильнее.

