В США оценили риски для экономики от омикрон-штамма

ФРС США: распространение омикрон-штамма может привести к безработице и инфляции

Распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к снижению уровня экономической активности США. Такую оценку дал председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Рост заболеваемости коронавирусом и появление омикрон-штамма способны привести к снижению уровня трудоустройства, экономической активности и росту инфляции», — подеркнул Пауэлл в документе.

Он пояснил, что рост беспокойства из-за вируса среди населения страны может привести к тому, что люди будут бояться выходить на работу, что в свою очередь скажется на росте безработицы и приведет к разрыву цепочек поставок.

Председатель ФРС также отметил, что подобные факторы, способствующие росту инфляции, сохранятся в 2022 году.

Ранее президент США Джо Байден назвал новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции поводом для беспокойства, но не поводом для паники. При этом, он заявил, что не видит необходимости в локдаунах и новых транспортных ограничениях из-за омикрон-штамма коронавируса, который «рано или поздно» доберется до Америки.