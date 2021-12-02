Стилист перечислила «удешевляющие» внешний вид женщины наряды на вечеринку

Блогерша Анна Бей порекомендовала не выходить в свет в платьях с пайетками и блестками

Британская стилистка Анна Бей (Anna Bey) перечислила праздничные наряды, в которых никогда не появляются на публике женщины из высшего общества. Соответствующий ролик появился на ее YouTube-канале, насчитывающем более миллиона подписчиков.

В первую очередь блогерша порекомендовала не надевать на торжества чересчур откровенные платья с высокими разрезами и глубоким декольте, чтобы не смущать старшее поколение своим образом. Данное правило, по мнению эксперта, также применимо к облегающим мини-платьям черного цвета.

Кроме того, Бей посоветовала не выходить в свет в платьях с пайетками или блестками, так как подобные вещи часто «удешевляют» внешний вид. «Чаще всего такая одежда выполнена из дешевой ткани — выбирайте одежду для вечеринки с умом», — пояснила она. Вдобавок стилистка заверила, что лучше не надевать зимой летние предметы гардероба и наоборот.

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Помимо этого, героиня материала назвала нелепыми свитера с праздничным принтом и платья с пышной юбкой. «Обладатели таких вещей выглядят нелепо и неэлегантно», — подчеркнула женщина. По этой же причине не рекомендуется посещать праздничные мероприятия в повседневной одежде.

В список нежелательных к покупке на праздники нарядов Бей также отнесла красные и зеленые предметы гардероба из бархата, платья или юбки с высоким разрезом, оголяющем ногу, а также вещи с жаккардовым принтом, которые, по ее мнению, напоминают старую занавеску.

В августе журналистка портала Who What Wear поделилась способом выглядеть «дорого» без больших затрат. Максин Эггенбергер заявила, что для такой цели идеально подойдут вязаные брючные костюмы из искусственной и натуральной шерсти. По ее мнению, подобные наряды смотрятся уместно как во время публичных выходов, так и в качестве домашней одежды.