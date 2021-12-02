Обвиненного в разврате учителя Российской академии художеств арестовали заочно

Бывший учитель Российской академии художеств Виктор Елизаров, объявленный в розыск по подозрению в развращении учениц, арестован заочно. Об этом в четверг, 2 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

Согласно данным суда, при задержании или экстрадиции Елизаров будет сразу же помещен в изолятор на два месяца. Бывшего педагога Российской академии художеств подозревают в преступлениях «против половой неприкосновенности учениц». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении двух и более лиц» УК РФ, а это от 5 до 12 лет лишения свободы.

Уголовное разбирательство началось после того, как несколько бывших учениц Елизарова пожаловались на домогательства с его стороны. Педагог скрылся и был объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что на девочку в Москве напал выпущенный из тюрьмы педофил-рецидивист. Мужчина 21 ноября зашел в подъезд за ученицей средней школы, в лифте он схватил ее и насильно вывел на лестницу между этажами, а там попытался надругаться. Его задержали.