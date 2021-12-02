Грозившаяся взорвать дом уральская пенсионерка сбежала от полиции по балконам

66-летняя россиянка открыла газ в квартире и после приезда полиции сбежала по балконам

Уральская пенсионерка, грозившаяся взорвать жилой дом, сбежала от полиции по балконам, сообщает «Комсомольская правда».

66-летняя женщина из Сухого Лога посреди ночи открыла газ в квартире и стала угрожать взрывом, а после приезда полицейских по решеткам перелезла со своего балкона на пятом этаже на четвертый этаж к соседям.

«Чтобы не подвергать риску граждан, газ в доме был перекрыт. А всех, кто находился в квартирах попросили выйти на улицу», — рассказал изданию руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. Было эвакуировано 48 человек. Спасатели задержали россиянку и передали медикам.

Ранее в Бурятии пенсионерки без QR-кодов набросились на охранника и ворвались в торговый центр. Пожилые россиянки пришли за покупками, но охранник их не пустил. Женщины стали кричать, что «QR-код — это не русское слово» и бросаться на охранника.