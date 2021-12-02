Додик договорился с Путиным о цене на газ для Республики Сербской

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик в четверг, 2 декабря, провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение.

Додик сообщил, что договорился с Путиным о сохранении существующей цены на газ для Республики Сербской. Перед визитом в Москву Додик заявлял, что сейчас цена тысячи кубометров газа для Республики Сербской составляет 290 долларов.

По его словам, российский лидер также поддержал идею строительства продолжения газопровода «Балканский поток» в Республику Сербскую. Эту тему обсудят в пятницу, 3 декабря, на встречах с представителями «Газпрома».

В конце ноября Счетная палата сообщила, что зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов по итогам первых трех кварталов года увеличилась, на них пришлось более трети общих поступлений в казну. Это на 5,3 процентного пункта выше, чем год назад.