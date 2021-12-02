Метеоролог рассказал о погоде в Москве на Новый год

Метеоролог Терешонок: к Новому году в Москве снежный покров может достичь 17 сантиметров

В Новый год в Москве снежный покров может достичь 17 сантиметров. Об этом рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок, сообщает «Москва 24».

«На Новый год в Москве будет потепление, но не до положительных значений. Я думаю, будет где-то в пределах минус 5-10 градусов. Это предположительно и основано лишь на многочисленных метеорологических наблюдениях», — заявил Терешонок.

По его словам, вероятность снегопада в новогоднюю ночь составляет 25 процентов. Погода в Москве в этом году схожа с погодными условиями в 2011 году — тогда летом были аномально высокие температуры. Синоптик предположил, что зима будет похожа на ту, которая была 10 лет назад.

Климатолог добавил, что москвичей этой зимой ожидает переменчивая погода. В первой половине декабря температура может опуститься до минус 20 градусов, ближе к Новому году в городе ожидается потепление, пояснил Терешонок.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде зимой в Центральной России. По его словам, в этот период прогнозируются морозы до минус 20 и оттепели. Колебания температуры связаны с потеплением климата, объяснил специалист.

