Курорт Красная Поляна выпустил трейлер в духе приквела «Игры престолов»

Курорт Красная Поляна анонсировал открытие горнолыжного сезона и выпустил трейлер в шоу «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». Ролик появился в Instagram-аккаунте курорта.

В нем показаны заснеженные горы, а также работники Красной Поляны. «Сезон не начинается сам. Его готовим мы», — произносит голос за кадром.

Ранее стало известно, что сочинский курорт Красная Поляна откроет горнолыжный сезон 3 декабря, за неделю до запланированного срока. Изначально планировалось, что сезон стартует в 10-х числах декабря, но дату изменили благодаря погоде.

Всего в горнолыжном сезоне 2021-2022 для лыжников и сноубордистов будут доступны 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, 13 современных подъемников и два сноупарка. Посетители курорта также смогут покататься в «ватрушках», в упряжках хаски и нартах северных оленей, а также совершить экскурсии в лес на снегоступах.